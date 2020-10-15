Общество

С 2021 года матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно

С 2021 года матери четверых детей начнут выходить на пенсию досрочно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда по Псковской области.

С 2019 года с изменением в пенсионном законодательстве круг многодетных мам, которые имеют право выйти на пенсию досрочно, расширился. Такая льгота теперь есть и у женщин, имеющих трех или четырех детей. Раньше такое право предоставлялось только многодетным мамам, родившим и воспитавшим пять и более детей, отметили в ОПФР.

Первыми, кто сможет воспользоваться новой льготой, будут женщины 1965 года рождения, имеющие четырех детей. Они будут иметь право оформить пенсию в 2021 году при достижении 56 лет.

Матери троих детей, достигшие 57 лет, смогут выйти на пенсию с 2023 года. Это коснется женщин 1966 года рождения и моложе.

Для досрочного выхода на пенсию многодетная мать должна выполнить ряд требований:

- воспитание детей до достижения ими 8-летнего возраста;

- наличие не менее 15 лет страхового стажа;

- наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов.

Сегодня в Псковской области досрочную страховую пенсию получают 1442 женщины, воспитавшие пять и более детей. Больше всего таких матерей проживает в Псковском (287), Великолукском (173), Островском (76) районах.