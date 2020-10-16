Общество

Вступили в силу новые правила получения пенсий

Пенсионеры, решившие сменить банк, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату ее доставки. Соответствующий приказ Минтруда вступает в силу 18 октября, передает РИА Новости.

По старым правилам, при смене банка дата получения выплат могла измениться. «Раньше, когда они (пенсионеры – ред.) изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом - уже 23-го числа», - рассказала «Парламентской газете» заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

В ведомстве напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами.

«Чтобы не зависеть от сроков доставки, можно завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее выплаты. На карту пенсия обычно приходит раньше, чем в отделения почты», - посоветовали в Минтруде.

Для смены способа получения пенсии необходимо письменно уведомить Пенсионный фонд. Сделать это можно через соответствующее заявление в территориальный орган ПФР или подав электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.