Общество

Псковские школьники могут поучаствовать в конкурсе новогодних открыток

Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут участники всероссийского детского конкурса «Нарисуй "Елку Победы"». Творческое состязание запустили 15 октября Музей Победы, Почта России и благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!», сообщили Псковской Ленте Новостей в ФГБУК «Музей Победы».

Школьникам от 7 до 17 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы с 15 октября по 25 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике. Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.

Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.

Фронтовая «Елка Победы» проходила с 26 декабря 1944 года по 20 января 1945 года в саду «Эрмитаж» в Москве. Решение о ее проведении было принято правительством страны в ознаменование завершения войны с фашистской Германией - в это время Красная Армия уже вела боевые действия за пределами страны.