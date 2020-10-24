Общество

В Псковской области водители почты ежегодно доезжают «до Луны и обратно» по 10 раз

Более 100 водителей, работающих в Псковском филиале Почты России, сегодня, 25 октября, отмечают профессиональный праздник. Каждый день они выполняют одну из важнейших миссий в компании – доставляют почтовые отправления в срок, вопреки бездорожью и протяженности маршрута.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России, для перевозки почты в управлении разработано 239 маршрутов общей протяженностью 57 тысяч км. Общий пробег почтовых машин автопарка за год – 7,8 млн км. «Фактически это как 10 раз долететь до Луны и обратно или 410 раз съездить из Пскова через всю страну во Владивосток и обратно»,- отметили в организации.

Всего автопарк УФПС Псковской области включает 103 автомобиля: «Лада Ларгус», УАЗы различных модификаций, «Газель», «Соболь», ГАЗ 3309, ГАЗ 3010, Камаз, HINO, Электропогрузчики JAC. Доставка осуществляется в самые отдаленные участки региона.

Для сокращения сроков доставки корреспонденции маршруты часто пересматриваются и вводятся новые, благодаря чему уже сейчас по ряду направлений доставка осуществляется быстрее, чем, например, год-два назад.

«Ответственность, профессионализм, порядочность – вот главные качества, которыми должен обладать водитель почты. Работа водителя требует не только скорости, внимательности, но и житейской мудрости. Я уверен, наши водители делают все, чтобы доставить почту адресату в срок», - отметил заместитель директора по логистике УФПС Псковской области Андрей Цаценко.

Поэтому даже свой профессиональный праздник 25 октября большинство водителей Почты России Псковской области встретят за рулем.