Общество

Псковичей просят сообщить полицейским, где торгуют наркотиками

В Псковской области проходит второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Главная цель мероприятия – привлечение внимания широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Псковичи также смогут получить консультации специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, высказать свои пожелания и предложения по организации этой деятельности.

Ведомство обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, выполнить свой гражданский долг, защитить родных и близких от пагубного влияния наркотических средств.

Сообщить о фактах употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, получить информацию по вопросам лечения и реабилитации можно по круглосуточному «телефону доверия» УМВД - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области – (8112) 66-16-49 или по круглосуточному телефону ГБУЗ «Наркологический диспансер Псковской области» – (8112) 56-60-16.

Кроме того, сообщение можно отправить на сайт УМВД России по Псковской области.

«Помните, что ваша своевременная и достоверная информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, даже и ваших близких!» - отметили в УМВД.