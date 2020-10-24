Общество

Порховичка выиграла 20 тысяч рублей у известного певца

Порховичка Янина Игнашева выиграла 20 тысяч рублей в рамках программы «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1».

Она вышла на связь с участниками телеигры по телефону и задала вопрос певцу Дмитрию Колдуну: каким преступникам в 1479 году суд швейцарской Лозанны приказал незамедлительно покинуть город? Правильного ответа (майским жукам) не последовало.

Янина Игнашева рассказала, что потратит выигрыш на приобретение гончарного круга. На вопрос, нет ли в Порхове магазина, где продается готовая посуда, она ответила: «Нет, это не настолько интересно». «Это вы во время изоляции дома освоили?» - продолжил ведущий. «Совершенно верно, вы угадали», - сказала порховичка.