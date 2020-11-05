Общество

В России создали ручку-антисептик

Российские ученые создали ручку-антисептик, предназначенную для дезинфекции рук, гаджетов и еды с помощью коронного разряда. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Разработчики назвали свое устройство «Crownbrush». По их словам, изобретение эффективнее спиртовых салфеток и гелей-санитайзеров, а также подходит людям с чувствительной кожей.

Внешне оно напоминает ручку с разрядной головкой. Принцип его действия заключается в том, что устройство очищает поверхность с помощью электрического поля с коронным разрядом. Чтобы дезинфицировать им руки, достаточно провести по пальцам.

В настоящее время разработчики создают более масштабную версию устройства для использования в торговых точках, в частности, для обеззараживания одежды в примерочных.