Общество

Прокуратура выявила нарушения при организации питания учеников в невельской школе

Прокуратура выявила нарушения при организации питания учеников в невельской школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе проверки в Новохованской средней школе выявлены многочисленные нарушения СанПиН 2.4.5.2409-08, которые регламентируют организацию питания учащихся в образовательных учреждениях. Так, столовые приборы после мытья не подвергаются прокаливанию в духовых шкафах в течение 10 минут, а хранятся мокрыми в кассетах; емкости для хранения пищевых отходов переполнены; к реализации допущена пищевая продукция, не имеющая маркировки; не в полном объеме ведется бракеражная документация, уточнили в надзорном ведомстве.

В этой связи межрайонный прокурор внес в адрес директора школы представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время питание обучающихся организовано надлежащим образом.