Общество

Исполнилось 77 лет со дня взрыва в порховском кинотеатре

Исполнилось 77 лет со дня крупного взрыва в порховском кинотеатре, когда погибло около 750 немецких солдат, офицеров и генералов.

13 ноября 1943 года в оккупированном немцами Порхове партизан Константин Чехович взорвал кинотеатр во время киносеанса. Этот взрыв является самой крупной диверсией по количеству уничтоженных врагов за всю историю партизанского движения.

В начале августа 1941 года Константин Чехович в составе диверсионной группы из пяти человек направлен в тыл врага. При переходе через линию фронта группа попала в засаду фашистов. Чехович попал в плен и был направлен в лагерь для военнопленных, откуда ему удалось сбежать через несколько дней. Он тайно вышел на связь с партизанами 7-й Ленинградской бригады, получил задание внедриться в Порхове к немцам для диверсионной работы.

В Порхове Константин познакомился с Евдокией Васильевой, у которой снимал комнату. Вскоре она стала женой Константина, у них родился сын. Чехович подрабатывал починкой часов и, выполняя задание партизанского командования, добился того, что немцы приняли его электриком на местную электростанцию. Позже он устроился администратором в кинотеатр.

Константину удалось скрытно пронести в здание 64 килограмма взрывчатки. Схема для проноса взрывчатки в здание кинотеатра была опасной. Чехович каждый раз, приходя на работу, проносил небольшое количество. В этом ему помогала 15-летняя уборщица Евгения Михайлова. Чехович сумел установить заряды на несущих колоннах и стенах так, чтобы здание обвалилось.

13 ноября 1943 года в 20.00 произошел взрыв, обрушились крыша и все три этажа кинотеатра. Погибло около 700 немецких солдат, 40 офицеров и два генерала.

Старший лейтенант Чехович был представлен к званию Героя Советского Союза, но награждение так и не состоялось.

После этой операции Константин был назначен начальником штаба 2-го партизанского отряда 7-й Ленинградской бригады. Под его руководством партизаны пустили под откос 49 эшелонов, взорвали 4 железнодорожных и 9 шоссейных мостов, уничтожили 40 километров связи противника и около 3500 солдат Вермахта.