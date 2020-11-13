Общество

Новая льгота по транспортному налогу может появиться в Псковской области

Новую льготу в форме пониженной ставки по транспортному налогу предлагается установить для ветеранов боевых действий в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного заксобрания, соответствующая инициатива содержится в поступившем в региональный парламент за подписью губернатора Михаила Ведерникова проекте закона «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области».

Согласно законопроекту автовладельцы - ветераны боевых действий, начиная с 2021 года, смогут платить транспортный налог по льготной ставке за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. Как сказано в пояснительной записке, в регионе проживает около 13 тысяч граждан данной категории.

Расчетная сумма потерь областного бюджета от предполагаемых налоговых льгот по транспортному налогу для ветеранов боевых действий прогнозируется в размере 3,6 млн рублей.

Льготой ветераны, как и другие граждане – получатели льгот, смогут воспользоваться в 2022 году при уплате транспортного налога за 2021 год.

Все ранее действующие льготы законопроектом предложено сохранить. Полностью от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождаются семь категорий налогоплательщиков. Среди них участники Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, многодетные родители и семьи с ребёнком-инвалидом, чей доход не превышает прожиточный минимум, солдаты-срочники, а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регулярные перевозки по муниципальным маршрутам.

Пониженные ставки транспортного налога предусмотрены для приёмных родителей, «чернобыльцев», организаций и ИП, осуществляющих круглогодичную доставку хлеба и товаров первой необходимости сельскому населению, а также закуп молока в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, к льготным категориям отнесены медицинские организации в отношении автомобилей скорой медицинской помощи, сельхозтоваропроизводители, а также организации, уставной капитал которых полностью состоит из вкладов всероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50%.

При наличии у налогоплательщика права на получение налоговой льготы по нескольким основаниям выбрать можно только одну.

Этот же проект закона устанавливает налоговые льготы на имущество организаций, которые будут предоставляться с 1 января 2021 года. Перечень льготников не изменился в сравнении с текущим годом. От имущественного налога освобождены медицинские учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, социально ориентированные некоммерческие организации – получатели федеральных и региональных грантов, а также организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей, производством народных промыслов, внешним благоустройством населённых пунктов.

Уменьшение суммы налога на имущество организаций на 50 процентов предусмотрено для организаций потребительской кооперации и организаций почтовой связи, оказывающих почтовые услуги в малонаселённых и отдалённых поселениях области.

Добавим, что ранее налоговые льготы устанавливались областным законом ежегодно. Новый законопроект не ограничивает действие налоговых льгот временными рамками.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов направил поступивший законопроект на рассмотрение в два комитета – по бюджету, финансам и налоговой политике, а также по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию.