Общество

Глава бежаницкого КФХ получил штраф за задолженность по зарплате работнику

В Бежаницком районе глава КФХ получил штраф за долг по зарплате работнику в 56 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Бежаницкого района.

Прокуратурой Бежаницкого района проведена проверка исполнения требования трудового законодательства в деятельности КФХ, по результатам которой выявлены многочисленные нарушения прав работников хозяйства, в том числе возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в связи с выявленной задолженностью по заработной плате в размере 56 тысяч рублей перед работником хозяйства.

По результатам рассмотрения постановления прокурора, глава КФХ признан виновным Государственной инспекцией труда в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа. Задолженность перед работником погашена в полном объеме.