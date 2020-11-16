Пскович оплатил более 700 тысяч рублей долга после вмешательства приставов

Пскович оплатил более 700 тысяч рублей долга перед юридической организацией после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
Мужчина оплатил задолженность после того, как судебный пристав запретил ему регистрационные действия с двумя автотранспортными средствами.
Кроме того, житель Псковского района оплатил 177 тысяч рублей после запрета на регистрационные действия с земельным участком. Второй местный житель погасил 27 задолженностей на общую сумму 230 тысяч рублей после запрета на регистрационные действия с автомобилем.
«Запрет регистрационных действий - стимул к оплате задолженности», - добавили в ведомстве.