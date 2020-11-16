Общество

Пскович оплатил более 700 тысяч рублей долга после вмешательства приставов

Пскович оплатил более 700 тысяч рублей долга перед юридической организацией после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина оплатил задолженность после того, как судебный пристав запретил ему регистрационные действия с двумя автотранспортными средствами.

Кроме того, житель Псковского района оплатил 177 тысяч рублей после запрета на регистрационные действия с земельным участком. Второй местный житель погасил 27 задолженностей на общую сумму 230 тысяч рублей после запрета на регистрационные действия с автомобилем.

«Запрет регистрационных действий - стимул к оплате задолженности», - добавили в ведомстве.