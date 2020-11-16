Общество

Лицензию на онлайн-образование начнут выдавать в России

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала идею лицензирования онлайн-образования. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

«Если государство выдает лицензию, то мы отвечаем за качество образования. И не важно, в офлайне оно или в онлайне. Мы не повторим ошибок прошлого, и качество от введения новой нормы не пострадает», — заявил Музаев.

Он отметил, что ведомство не должно быть структурой, ограничивающей развитие системы образования своим контролем.

Глава Рособрнадзора также исключил объединение лицензирования и аккредитации образовательных программ.