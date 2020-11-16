Общество

Россияне смогут сообщать о заражении COVID-19 в новом приложении

Минцифры России разработало приложение, позволяющее добровольно сообщать о заражении коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

С помощью приложения заболевший сможет предупредить болезни — всем, с кем контактировал пользователь в течение последних двух недель, будет направлено уведомление. При этом приложение не будет собирать персональные данные.

«Самое важное — что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций – достаточно его установить и активировать», — пояснили в ведомстве и добавили, что установка приложения, как и информирование о факте заболевания, будет добровольной. Предполагается, что оно заработает в ближайшее время.