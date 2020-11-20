Общество

Стало известно, как в Псковской области будут бороться с дефицитом COVID-препаратов в аптеках

Во избежание ситуации дефицита лекарственных препаратов администрацией Псковской области направлено письмо в адрес министерства промышленности и торговли Российской Федерации с целью выделения региону дополнительных объемов лекарственных препаратов для розничной аптечной сети региона. Уже известно, что основная поставка антибиотиков в псковские аптеки запланирована на 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ответе на запрос, отправленный в адрес ГКУЗ ПО «Управление фармации».

Кроме того, ранее сообщалось о том, что для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Псковской области на закупку лекарственных препаратов выделены финансовые средства в размере 23,5 млн рублей.

По информации, представленной аптеками региона, дефектура лекарственных препаратов связана с их отсутствием в предложениях поставщиков (отсутствие в аптеке необходимого медикамента).

«В адрес аптечных организаций области направлено информационное письмо о необходимости проведения терапевтической замены противовирусных, иммуномодулирующих средств, а также антибиотиков в тех случаях, когда в аптеке отсутствует выписанный в рецепте лекарственный препарат, - подчеркнули в «Управлении фармации». - Лекарственные препараты отпускаются из аптек в соответствии с условиями отпуска, антибиотики - строго по рецепту».

Информацию о наличии того или иного препарата возможно уточнять по телефону конкретной аптеки. В крупных аптечных сетях («Будь здоров», «Калина Фарм») имеются специализированные сайты и номера единых справочных служб.

Как отметили в управлении, обращения граждан по вопросу отсутствия «Азитромицина» и «Умифеновира» единичные. Во всех случаях граждане направлены в аптеки, где они могли бы приобрести необходимые лекарственные препараты.