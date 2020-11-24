Общество

58 самозанятых псковичей решили делать добровольные взносы на будущую пенсию

58 самозанятых граждан вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, уплата страховых взносов позволит самозанятым гражданам копить индивидуальные пенсионные коэффициенты для назначения пенсии.

Для формирования пенсионных прав самозанятым, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», необходимо уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд. Это позволит включить предпринимательскую деятельность в страховой стаж и накопить индивидуальные коэффициенты, необходимые для назначения пенсии.

Для этого самозанятые граждане, которые применяют специальный налоговый режим, вправе вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Соответствующее заявление подается в учреждение ПФР по месту жительства или в электронном виде через личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, а также на портале госуслуг и в мобильном приложении «Мой налог». Приложение также позволяет самозанятым регистрироваться в Пенсионном фонде России в качестве страхователей, что является необходимым условием при уплате добровольных взносов.

Раньше для того, чтобы перечислять взносы, самозанятые лично или по почте подавали заявление о регистрации в Пенсионном фонде, а сами платежи совершали по реквизитам через банк. Теперь все это можно делать непосредственно через приложение. После регистрации в приложении страхователь получает доступ к информации о сумме взносов для уплаты в текущем году (стоимость страхового года), сведениям об учтенных платежах в ПФР и размере стажа, который будет отражен на лицевом счете по окончании года.

В учреждениях ПФР регистрация самозанятых, вступающих в такие правоотношения, производится на основании заявления о регистрации, паспорта. После подачи заявления ПФР регистрирует самозанятого и выдает ему соответствующее уведомление.

Платить взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления. При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2020 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год. Оплата за весь период должна осуществляться не позднее 31 декабря текущего года.

Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации самозанятого в ПФР в качестве страхователя и с учетом нахождения на учете до конца года. В случае уплаты страховых взносов ниже фиксированной суммы в стаж будет засчитан период, пропорциональный сделанному платежу.

На сегодняшний день в Псковской области 58 самозанятых граждан вступили в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Напомним, самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно, в том числе за счет добровольных взносов, добавили в отделении ПФР.