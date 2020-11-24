Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Почему старшеклассники отказываются питаться в школе?

В среду, 25 ноября, в 11:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная школьному питанию в Пскове.

Обеды в начальной школе финансируются из бюджета, но затем за питание начинают платить родители. И если в начальной школе на обед ходят все дети, то к старшей школе количество едоков значительно сокращается. Почему так происходит? Проблемы в качестве питания или в его стоимости? Однако существует масса инструментов для родителей, которые позволяют компенсировать затраты на питание, почему же некоторые из них оказались невостребованы?

В причинах и следствиях будем разбираться вместе со спикерами пресс-конференции.

Спикеры:

• начальник управления образования администрации города Пскова Анна Сергеевна Кузыченко

• генеральный директор ООО «Ресурс» (занимается поставками питания в треть городских школ Пскова) Сергей Александрович Сарафанов

• директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Федорова Ольга Александровна

• начальник отдела по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Столярова Людмила Алексеевна

На You-Tube-канале Псковской Ленты Новостей будет организована видеотрансляция пресс-конференции. Все желающие смогут присоединиться и задать свои вопросы в комментариях под видео.