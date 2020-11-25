Общество

В Псковской области ПФР выплатил наследникам более 14 млн рублей

Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области осуществляет рассылку писем по информированию правопреемников о возможности получения средств пенсионных накоплений их умерших родственников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения фонда, в случае смерти гражданина до назначения ему накопительной пенсии или до корректировки ее размера средства его пенсионных накоплений, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования, выплачиваются его правопреемникам.

Правопреемниками считаются родственники умершего гражданина (правопреемники по закону) и лица, указанные в его заявлении о распределении средств пенсионных накоплений, которое он подает при жизни в территориальные органы Пенсионного фонда РФ (правопреемники по заявлению). Если у гражданина есть правопреемники по заявлению, то правопреемники по закону не имеют право на получение средств пенсионных накоплений в случае его смерти.

При отсутствии правопреемников по заявлению выплата правопреемникам по закону производится в следующей последовательности:

- в первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям);

- во вторую очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Правопреемники – родственники второй очереди умершего застрахованного лица могут обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений только при отсутствии родственников первой очереди.

Законодательством установлен срок для обращения правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений – 6 месяцев со дня смерти застрахованного лица. Если по какой-либо причине правопреемник пропустил 6-месячный срок обращения за выплатой, то он может восстановить его в судебном порядке.

В целях получения средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц правопреемникам необходимо обратиться в любую Клиентскую службу Пенсионного фонда РФ.

В 2020 году в Псковской области органы ПФР приняли более 562 заявлений правопреемников о выплате средств пенсионных накоплений. Правопреемники получили 14,6 млн рублей пенсионных накоплений, средняя сумма выплаты на одного правопреемника составляет порядка 24,6 тыс. рублей.