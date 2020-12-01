Общество

Новое модульное отделение «Почты России» открылось в деревне Спасовщина

Открытие нового модульного отделения «Почты России» состоялось в деревне Спасовщина Псковского района. Как сообщается в инстаграм-аккаунте районной администрации, старое здание почты сгорело в прошлом году и на помощь жителям пришла компания «ОСКО-Инвест», реализующая в Псковском районе два инвестиционных проекта, направленных на создание современного лесопильного и деревообрабатывающего производств.

Социальная политика компании направлена на активное сотрудничество с администрацией Псковского района, привлечение жителей Пскова и области к работе на современном производстве и решение насущных проблем местных жителей, отметили в районной администрации.

Глава Псковского района Наталья Федорова на открытии социального объекта поблагодарила руководителей компании-инвестора и Псковского филиала «Почты России» за проделанную работу и, пообщавшись с местными жителями, убедилась, что они по достоинству оценили комфорт и удобство обслуживания в новом почтовом отделении «Спасовщина».