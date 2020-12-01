Общество

На 107-м году жизни в Великолукском районе скончалась долгожительница

На 107-м году жизни скончалась старейшая жительница Псковской области Зинаида Кирилловна Никонорова. Как сообщает «Московский Комсомолец в Пскове» со ссылкой на газету Великолукского района «Наш путь», пенсионерка проживала в деревне Крутовраг, в 17 километрах от районного центра.

Зинаида Кирилловна родилась и выросла под Великими Луками. За плечами эта удивительная женщина имела лишь четыре класса церковно-приходской школы. Это обстоятельство, однако, не помешало активной девушке стать начальником отделения связи, а в годы Великой Отечественной взять под свое начало небольшой колхоз. И не просто руководить им, а наравне с остальными трудиться и на ферме, и в поле. После этого долгожительница успела поработать бухгалтером, оформляла пенсию местным жителям всё с теми же 4-мя классами образования.

До 82 лет Зинаида Никонорова держала корову, до 90 – рукодельничала. Да и после не любила сидеть сложа руки, всегда стремилась помочь домашним с делами и живо интересовалась всем, что происходит в родном районе.