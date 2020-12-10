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Общество

26-летняя жительница Палкино задолжала трем детям более 300 тысяч рублей

11.12.2020 15:08|ПсковКомментариев: 0

Жительницу Палкино 1994 года рождения оштрафовали за уклонение от уплаты алиментов на содержанием трех несовершеннолетних детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, за период уклонения от своих обязательств женщина задолжала детям более 300 тысяч рублей.

На исполнении в отделении судебных приставов Печорского и Палкинского районов находится три исполнительных производства о ежемесячном взыскании алиментов с этой женщины. «В нарушение решений суда гражданка свои обязательства не выполняла, детям помощь и поддержку не оказывала, от судебных приставов скрывалась», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, ее объявляли в исполнительный розыск. После установления местонахождения должницы сотрудниками УФССП России по Псковской области, ее доставили в отделение судебных приставов. В отношении женщины составили три протокола об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), которые направили в суд для рассмотрения по существу.

Мировой судья признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал в размере 10 тысяч рублей по каждому административному протоколу.

Если после привлечения к административной ответственности женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, в отношении нее возбудят уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), добавили в ведомстве.

Теги: #УФССП России по Псковской области #алименты #Палкино
Источник: Псковская Лента Новостей
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