Общество

26-летняя жительница Палкино задолжала трем детям более 300 тысяч рублей

Жительницу Палкино 1994 года рождения оштрафовали за уклонение от уплаты алиментов на содержанием трех несовершеннолетних детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, за период уклонения от своих обязательств женщина задолжала детям более 300 тысяч рублей.

На исполнении в отделении судебных приставов Печорского и Палкинского районов находится три исполнительных производства о ежемесячном взыскании алиментов с этой женщины. «В нарушение решений суда гражданка свои обязательства не выполняла, детям помощь и поддержку не оказывала, от судебных приставов скрывалась», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, ее объявляли в исполнительный розыск. После установления местонахождения должницы сотрудниками УФССП России по Псковской области, ее доставили в отделение судебных приставов. В отношении женщины составили три протокола об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей), которые направили в суд для рассмотрения по существу.

Мировой судья признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал в размере 10 тысяч рублей по каждому административному протоколу.

Если после привлечения к административной ответственности женщина продолжит уклоняться от уплаты алиментов, в отношении нее возбудят уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей), добавили в ведомстве.