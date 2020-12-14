Общество

150 уклонистов от армии разыскали в Псковской области этой осенью

Около 500 жителей Псковской области, уклоняющихся от призыва в армию, находились в розыске этой осенью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в ходе призыва удалось разыскать 150 человек.

Всего планируется призвать и направить в ряды российской армии для прохождения военной службы порядка 600 человек из Псковской области. В основном, граждане, призванные на военную службу осенью этого года, направляются в воинские части Западного военного округа, который включает в себя 26 субъектов России.

На сегодняшний день в ряды Вооруженных сил отправили порядка 400 человек, в том числе в такие войска, как ВДВ, ВКС, национальную гвардию. Отправки проходят по плану, без срыва установленных сроков.

В настоящее время среди призывников Псковской области лиц, заболевших коронавирусом, не выявлено.

В военном комиссариате Псковской области по телефонам 8-(8112) 53-31-71 и 8-(8112) 66-73-06 работает «горячая линия».