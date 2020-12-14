Общество

Александр Котов: Мы должны делать все, чтобы коронавирус не омрачил новогодние праздники

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал жителей региона с пониманием отнестись к ограничениям, принятым на территории региона в преддверии новогодних праздников в целях борьбы с коронавирусом.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«К сожалению, на протяжении последних недель наблюдается рост числа заболевших, и снижения пока еще не предвидится. Региональный оперативный штаб ищет различные пути, чтобы стабилизировать ситуацию. Один из них — перевод школьников на дистанционное обучение, - сказал Александр Котов. - Понятно, что мера вынужденная, предпринимается по рекомендациям Роспотребнадзора. Но в этой ситуации надо довериться специалистам, которые профессионально работают с инфекционными заболеваниями и понимают, какие нужно принимать меры. Дальше будут каникулы, таким образом удастся минимизировать контакты, и, надеюсь, количество заболевших со следующей недели будет снижаться.

В связи с этим Александр Котов призвал родителей потерпеть и отнестись к ситуации с переходом на дистанционное обучение с пониманием. «Мы должны делать все, что в наших силах, чтобы новогодние праздники не омрачились никаким проблемами, связанными с инфекционными заболеваниями», - заключил спикер областного Собрания.