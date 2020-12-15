Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская «дистанционка» - расставляем точки над i

В среду, 16 декабря, в 11:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с начальником управления образования администрации Пскова Анной Кузыченко, посвященный дистанционному обучению.

Анна Кузыченко расскажет о всех нюансах перевода псковских школ на дистанционное обучение и ответит на самые распространенные вопросы, которые сегодня поступают от родителей школьников. В частности, руководитель муниципального управления образования расскажет, как работают дежурные классы, как в существующих условиях организовано горячее питание и куда будут направлены средства, которые пока не тратятся на обеспечение школьников обедами.

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».

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