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Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская «дистанционка» - расставляем точки над i

15.12.2020 15:54|ПсковКомментариев: 0

В среду, 16 декабря, в 11:00 общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с начальником управления образования администрации Пскова Анной Кузыченко, посвященный дистанционному обучению.

Анна Кузыченко расскажет о всех нюансах перевода псковских школ на дистанционное обучение и ответит на самые распространенные вопросы, которые сегодня поступают от родителей школьников. В частности, руководитель муниципального управления образования расскажет, как работают дежурные классы, как в существующих условиях организовано горячее питание и куда будут направлены средства, которые пока не тратятся на обеспечение школьников обедами.

Конференция пройдет на платформе ZOOM. Трансляция будет осуществляться в официальной группе Псковской Ленты Новостей «ВКонтакте».

Аккредитация для СМИ в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по электронной почте: alexd77@inbox.ru.

Теги: #общественный пресс-центр ПЛН #образование #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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