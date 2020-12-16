Общество

Около половины младшеклассников Пскова учатся дистанционно

Около половины младшеклассников Пскова учатся дистанционно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. На онлайн-брифинге 16 декабря она подробно рассказала обо всех нюансах перевода псковских школ на дистанционное обучение.

«За выходные система образования вновь перестроилась. Мы увидели поправки в указ губернатора, где введены дополнительные ограничения по работе системы образования. Уже не первый раз наши "универсальные солдаты" - педагоги - перестраивают работу в экстренном режиме», - констатировала она.

С понедельника, 14 декабря, вся система образования ушла на дистанционное обучение. «Родители детей с 1 по 4 класс имеют право не водить ребенка в школу, а обучаться дистанционно. Однако поправки в указ губернатора позволяют родителям, которые не могут оставить ребенка одного дома, водить его в дежурные классы», - напомнила Анна Кузыченко, заметив, что четвероклассники более самостоятельны и могут учиться дистанционно без помощи родителей, а первоклассникам нужна помощь.