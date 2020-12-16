Около половины младшеклассников Пскова учатся дистанционно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. На онлайн-брифинге 16 декабря она подробно рассказала обо всех нюансах перевода псковских школ на дистанционное обучение.
«За выходные система образования вновь перестроилась. Мы увидели поправки в указ губернатора, где введены дополнительные ограничения по работе системы образования. Уже не первый раз наши "универсальные солдаты" - педагоги - перестраивают работу в экстренном режиме», - констатировала она.
С понедельника, 14 декабря, вся система образования ушла на дистанционное обучение. «Родители детей с 1 по 4 класс имеют право не водить ребенка в школу, а обучаться дистанционно. Однако поправки в указ губернатора позволяют родителям, которые не могут оставить ребенка одного дома, водить его в дежурные классы», - напомнила Анна Кузыченко, заметив, что четвероклассники более самостоятельны и могут учиться дистанционно без помощи родителей, а первоклассникам нужна помощь.