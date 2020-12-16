Общество

Более 30% россиян испытывали трудности с покупкой лекарств в последние месяцы

35% россиян испытывали трудности за последние один-два месяца при покупке лекарств. Среди жителей городов с населением численностью от 1 млн человек эта доля составила 44%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Среди основных трудностей с медикаментами за данный период - отсутствие нужных лекарств в аптеках, дефицит медикаментов, рост цен на лекарства, отсутствие антибиотиков, отпуск слишком многих лекарств по рецептам, в частности, антибиотиков, пишет «Интерфакс».

В свою очередь почти две трети сограждан (62%) за последние один-два месяца не сталкивались с проблемами такого рода. В самом благополучном положении в этом плане оказались жители сел (68%).

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2% сограждан затруднились сказать, были у них проблемы с покупкой лекарств за данный период или нет. Не покупает лекарств 1% россиян.

Всероссийский опрос провели 13-15 ноября среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.