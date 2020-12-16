Общество

ПсковГУ с 28 декабря уходит на «дистанционку»

ПсковГУ ввел новый пакет мер по борьбе с распространением коронавируса, говорится в сообществе университета «ВКонтакте».

Для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры занятия в учебные дни с 28 по 31 декабря пройдут в дистанционном режиме для обучающихся всех форм обучения. Исключения составляют те занятия, где использование электронного обучения невозможно – например, лабораторные работы. Такие меры касаются как ПсковГУ, так и филиала вуза в Великих Луках. Зимняя сессия, а также государственная итоговая аттестация для обучающихся всех форм обучения пройдет также в дистанционном формате.

Зимняя зачетно-экзаменационная сессия для студентов-очников колледжа ПсковГУ и программ СПО в филиале в Великих Луках организована в традиционном очном режиме с 14 по 26 декабря. Для обучающихся заочной формы обучения сессия пройдет в ранее установленные сроки дистанционно, кроме занятий, для которых это недопустимо. Государственная итоговая аттестация для СПО также переносится в дистанционный режим.