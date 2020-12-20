Общество

Почти 90 псковичей-участников войны получили продуктовые наборы в округе №15

В округе №15 88 участников Великой Отечественной войны получили продуктовые наборы. Об этом говорится в ежегодном отчете депутата Псковской городской Думы по избирательному округу №15 Дениса Иванова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

По словам Дениса Иванова, к сожалению, из-за пандемии коронавируса празднование дня 75-летия Великой Победы ограничилось вручением ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам фашистских лагерей юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и продуктовых наборов.

«Эта работа на территории 15-го округа была организована мною. Юбилейные медали были вручены 43-м ветеранам, а непосредственно перед праздником по указанию губернатора был организован развоз и вручение продуктовых наборов. Всего в округе продуктовые наборы получили 88 человек. В связи с эпидемией торжественные мероприятия для ветеранов, которые были запланированы в округе, не проводились», - уточнил он.