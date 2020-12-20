Общество

Дмитрий Барабанов рассмотрел 17 обращений по ремонту междворовых территорий

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №14 Дмитрий Барабанов в ходе приема граждан в 2020 году встретился с 52 псковичами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В своем ежегодном отчете он указал, что чаще всего граждане обращались к нему по вопросам ремонта междворовых территорий (17 обращений), благоустройства (12 обращений) и транспортной доступности (8 обращений).

По результатам обращений граждан на приемах было подготовлено 16 писем в администрацию Пскова. Кроме того, за 2020 год в адрес Дмитрия Барабанова поступило 8 письменных обращений, по всем были приняты решения.