Общество

Псковского предпринимателя оштрафовали за торговлю крепким алкоголем

Арбитражный суд Псковской области оштрафовал индивидуального предпринимателя за незаконную продажу алкогольной продукции в селе Карамышево Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что индивидуальным предпринимателям запрещено реализовывать крепкие спиртные напитки (разрешается розничная продажа пива и пивных напитков). Поскольку в магазине бизнесмена продавался крепкий алкоголь, прокурор района возбудил в отношении него дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ.

Теперь предпринимателю придется выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.