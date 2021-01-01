Общество

В России запретили курить на территории больниц, школ и магазинов

С 1 января в России запрещается курить на территории медицинских учреждений, торговых точек и объектов образования, следует из новой редакцией правил противопожарного режима в РФ.

«Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков», - говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Руководители организаций должны размещать на объектах защиты знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено», пишет РИА Новости. Специально отведенные места для курения будут обозначаться знаком «Место курения».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.