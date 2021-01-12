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Общество

Андрей Турчак исполнил мечту великолукского четвероклассника

13.01.2021 20:04|ПсковКомментариев: 0

Секретарь Генерального совета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак исполнил мечту одиннадцатилетнего великолучанина Виктора Владимирова, который загадл на Новый год скоростной велосипед в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Раньше Витя катался на обычном велосипеде, но со временем захотел повысить свой уровень и мастерство, а для этого требовался скоростной велосипед. Новогодний подарок четверокласснику из Великих Лук от псковского сенатора 13 января привез депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Парламентарий пожелал юному великолучанину крепкого здоровья, отличных отметок и успешного освоения езды на новом двухколесном транспорте. Получив его, Витя сразу сел за руль и начал кататься вокруг своего дома.

Добавим, что восемь детей из Псковской области получили новогодние подарки от секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Он исполнит мечты ребят из Пскова, Великих Лук, Невеля, Островского и Дновского районов.

Теги: #великие луки #Единая Россия #елка желаний
Источник: Псковская Лента Новостей
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