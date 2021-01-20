Общество

Почти 3 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Псковской области в 2020 году

Почти 3 млн рублей составил ущерб от лесных пожаров в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов на пресс-конференции 20 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Виктор Мусатов напомнил, что в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Псковской области» национального проекта «Экология» плановые показатели ущерба от лесных пожаров не должны превышать 15,5 млн рублей. «Фактически он составил 2,9 млн рублей», - отметил он.

Кроме того, председатель комитета напомнил, что в прошлом году закупили 20 единиц спецтехники, из которых несколько – это «серьезные пожарные машины». С 2020 года в каждом лесничестве организована лесопожарная станция, добавил Виктор Мусатов.