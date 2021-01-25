Общество

Бефстроганов и «вязкая» каша: чем накормит пациентов псковская инфекционка

Псковская областная инфекционная больница заказала услуги по организации готового питания на 25 млн рублей. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Фото: pixabay.com

Так, на завтрак в различные дни пациенты будут получать рисовую кашу, гречневую «вязкую» кашу, сыр, кофе с молоком и так далее. На обед - овощной суп, запеченные котлеты из говядины, отварную вермишель, морковь припущенную с маслом, картофельный суп с макаронами и сметаной, котлету из птицы (в составе «кура»), бефстроганов, мясную паровую тефтельку с рисом и другие блюда. На ужин пациентам предложат творожную запеканку с повидлом и изюмом, напиток из шиповника, мясное суфле и другое.

Отмечается, что срок раздачи готовых блюд не должен превышать 2 часов с момента приготовления.

Место оказания услуг в Пскове: улица Майора Доставалова, 14 и 16; улица Красноармейская, 18. Срок исполнения контракта - с момента подписания контракта по 30 июня.

Согласно технической документации, график оказания услуг будет следующим:

- завтрак и второй завтрак - 8.00;

- обед - 13.00;

- ужин и второй ужин - 17.00.

Начальная (максимальная) цена составляет 25 000 000 рублей. Заявки для участия в аукционе по определению подрядчика принимаются до 15 февраля.