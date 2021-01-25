Бефстроганов и «вязкая» каша: чем накормит пациентов псковская инфекционка

Псковская областная инфекционная больница заказала услуги по организации готового питания на 25 млн рублей. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.
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Так, на завтрак в различные дни пациенты будут получать рисовую кашу, гречневую «вязкую» кашу, сыр, кофе с молоком и так далее. На обед - овощной суп, запеченные котлеты из говядины, отварную вермишель, морковь припущенную с маслом, картофельный суп с макаронами и сметаной, котлету из птицы (в составе «кура»), бефстроганов, мясную паровую тефтельку с рисом и другие блюда. На ужин пациентам предложат творожную запеканку с повидлом и изюмом, напиток из шиповника, мясное суфле и другое.
Отмечается, что срок раздачи готовых блюд не должен превышать 2 часов с момента приготовления.
Место оказания услуг в Пскове: улица Майора Доставалова, 14 и 16; улица Красноармейская, 18. Срок исполнения контракта - с момента подписания контракта по 30 июня.
Согласно технической документации, график оказания услуг будет следующим:
- завтрак и второй завтрак - 8.00;
- обед - 13.00;
- ужин и второй ужин - 17.00.
Начальная (максимальная) цена составляет 25 000 000 рублей. Заявки для участия в аукционе по определению подрядчика принимаются до 15 февраля.