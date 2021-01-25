Общество

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» пройдет в Псковской области

В Псковской области открыт прием заявок на 6-й региональный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие способствует развитию системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и молодежи в образовательных организациях региона.

Конкурсные работы принимаются до 31 марта в печатном и электронном вариантах. Работы в электронном виде необходимо разместить на портале конкурса, в печатном виде - отправить по адресу: 180021, Псков, улица Красногорская, 26, храм святого Константина и Елены, протоиерею Роману Ледину.

Итоги регионального этапа конкурса подведут в апреле-мае. Победители смогут принять участие в дальнейших этапах мероприятия: межрегиональном и федеральном.

Напомним, ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» проводится по инициативе Русской православной церкви совместно с министерством просвещения России при поддержке полномочных представителей президента РФ в федеральных округах.