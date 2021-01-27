Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в памятной встрече «Непокоренный Ленинград»

Встреча памяти «Непокоренный Ленинград», приуроченная к 77-летней годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоялась 27 января в библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб». В мероприятии приняли участие офицеры регионального управления Росгвардии, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Геннадий Василюк, студенты Псковского политехнического колледжа и заведующая библиотекой Елена Сойтту, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Встреча прошла в душевной теплой обстановке. Геннадий Василюк рассказал истории о своей жизни. В июне 1941 года началась Великая Отечественная война, которая перевернула судьбы многих. Будучи еще подростком 14 лет, Геннадий Иванович активно участвовал в обороне Ленинграда, был связистом. День Победы Геннадий Иванович со своими боевыми товарищами встретил на территории Прибалтики. «Ну, и тут, конечно, у нас была настоящая радость со слезами на глазах, непередаваемое счастье», - отметил он.

Геннадий Василюк награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».

Росгвардецы пожелали Геннадию Василюку крепкого здоровья, душевного тепла, успехов во всем, счастья, благополучия и долгих лет жизни.