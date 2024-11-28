Происшествия

Двух детей спасли при пожаре на улице Советской в Пскове

Четырех человек, в том числе двух детей, спасли при пожаре в многоэтажке на улице Советской в Пскове 27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Днем произошло возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание зарядного устройства электроприбора.

При пожаре спасены 4 человека (2 из них ребенка). Эвакуирован 1 человек. Привлекались 18 специалистов МЧС России и 5 единиц техники.