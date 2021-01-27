Общество

Рособрнадзор: Ректорское сообщество не видит альтернативы ЕГЭ

Российское ректорское сообщество считает, что в настоящее время альтернативы ЕГЭ нет. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

По его словам, пандемия подтвердила, что ЕГЭ востребован как механизм вступительных испытаний в вузы ,пишет ТАСС.

«Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество», - сказал Анзор Музаев на круглом столе «Образовательная услуга: проблемы теории и практики», организованном Санкт-Петербургским государственным университетом.