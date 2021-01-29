Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
счет за воду - оплати задолженность без пени
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
Телефон прямого эфира 56-73-72
безопасность - дело каждого
Жить и строить нацпроекты помогают
 
 
 
ещё Общество 29.01.2021 11:240 Когда твой друг в беде 30.01.2021 09:000 Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове 29.01.2021 23:420 По статистике раскрытых преступлений Псковская область занимает второе место в СЗФО 29.01.2021 23:311 150 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Псковской области 29.01.2021 22:100 Каждое четвертое обращение псковскому омбудсмену поступает от содержащихся в системе УИС 29.01.2021 20:490 В Пыталовском районе прошла серия встреч «ЗОЖ открывает мир возможностей»
 
 
 
Самое популярное 28.01.2021 10:1118 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 23.01.2021 14:45102 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5728 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 27.01.2021 18:1821 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове

30.01.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе посещения властями региона детского корпуса областной инфекционной больницы 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«В планах на перспективу хотим организовать на базе детского инфекционного корпуса амбулаторно-поликлиническое приемное отделение для всех родителей с детьми, которые смогут в круглосуточном режиме обратиться сюда для диагностики, - отметила Марина Гаращенко. - Оборудование все передвижное, осмотрели пациента, выяснили, есть ли у ребенка патология или нет, требуется ли госпитализация или нет. Это очень удобно».

Врач УЗИ Мария Отраднова также рассказала об идее создать мобильные выездные бригады, которые с переносным аппаратом УЗИ и с другим необходимым оборудованием смогут выезжать на дом к пациентам, в том числе к детям-инвалидам, для обследования. «И автомобили у нас есть, которые покупали по федеральной программе, они внутри как трансформеры – есть кушетка, так что в случае необходимости и пациента можно перевести. Мне кажется, за такими мобильными бригадами – будущее», - поддержала Марина Гаращенко.

Также медики продемонстрировали технические возможности детского корпуса инфекционной больницы. Телекоммуникационные технологии позволяют привлекать к лечению псковских пациентов специалистов из ведущих медицинских центров страны.

«Отсюда организуются консультации специалистов Военно-медицинской академии, - рассказала о возможностях телемедицины главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. – Мы можем провести консультацию в срочном режиме экстренно, буквально в течение нескольких часов, а есть плановая возможность, когда за сутки подается заявка и все данные обследования пациента».

«Почему именно Военно-медицинская академия?» - поинтересовался председатель областного Собрания Александр Котов. По словам губернатора Михаила Ведерникова, возможности для взаимодействия есть и с другими клиниками, но первое соглашение о сотрудничестве было заключено с Военно-медицинской академией. «У них огромный опыт и не только в лечении ковида. Телемедицина – очень востребованный формат», - добавил глава региона.

Первый вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов заметил, что псковские пациенты, получив возможность сравнивать, зачастую говорят, что в Пскове им нравится больше. «Наверное, стены роднее, - пошутил парламентарий. – А вообще, здесь помимо условий и современного оборудования, аура какая-то не придуманная, потому что коллектив подбирается очень хороший».

«Это действительно так: у нас есть командный дух, и это главное», - согласилась с депутатом Анастасия Повторейко.

«Мы рассчитываем сделать в "инфекционке" образцово-показательное медицинское учреждение с новыми стандартами, и всех остальных под эти стандарты подтягивать», - напомнил Михаил Ведерников.

В палате для грудничков заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова продемонстрировала гостям транспортный кювез для новорожденных пациентов. Он позволяет перевозить детей по улице, в машине скорой помощи, в нем устанавливается необходимый температурный и кислородный режим, при этом техника работает автономно, на аккумуляторе.

Еще одна гордость медучреждения – современный томограф. «Этот аппарат лучший из тех, что существуют в мировой практике», - дала оценку новому оборудованию председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Во время исследования ребенка учитывается все вплоть до психологического состояния. Чтобы снять нервное напряжение маленького пациента, в томографе загораются разноцветные лампочки. Предусмотрен специальный режим для новорожденных детей.

Делясь впечатлением от осмотра детского корпуса инфекционной больницы, спикер регионального парламента Александр Котов отметил возможности, которые открываются для пациентов области. «Мы уже видели инфекционную больницу для взрослых пациентов, которую совсем недавно ввели в эксплуатацию, но мне кажется, что оборудование, которое установлено здесь, по своим возможностям и современности даже превосходит то, что нам показывали раньше, - поделился Александр Котов. - У меня сразу возникает мысль о том, что очень важно сейчас освоить все возможности, которые дает это оборудование: и диагностические, и лечебные, и лабораторные. Если этого добиться, то помощь пациентам, которые будут находиться на лечение в этой больнице, будет оказываться на самом высоком уровне. Больница полностью укомплектована врачебным персоналом и с 1 февраля готова работать в нормальном режиме и оказывать помощь маленьким пациентам».

Теги: #псковское областное собрание #инфекционная больница
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 1578 человек
30.01.2021, 09:450 Новый перечень запретов на использование автомобиля введут с 1 июня 30.01.2021, 09:230 Псковичка поблагодарила «Экопром» за заботу о чистоте 30.01.2021, 09:000 Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове 29.01.2021, 23:541 Представители популярных соцсетей срочно вызваны в Роскомнадзор
29.01.2021, 23:420 По статистике раскрытых преступлений Псковская область занимает второе место в СЗФО 29.01.2021, 23:311 150 новых случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Псковской области 29.01.2021, 23:180 Самый страшный день - среда: водитель автолавки рассказал об ужасах бездорожья в Гдовском районе 29.01.2021, 23:010 Энергетики подвели итоги работы за 2020 год в Псковской области
29.01.2021, 22:450 Псковоблсовпроф подписал соглашение с региональным комитетом по туризму 29.01.2021, 22:302 Парня и девушку сбили на перекрестке Юбилейной и Коммунальной в Пскове 29.01.2021, 22:2412 Александр Козловский: Люди должны выражать свое мнение, а не навязанное 29.01.2021, 22:100 Каждое четвертое обращение псковскому омбудсмену поступает от содержащихся в системе УИС
29.01.2021, 21:550 Александр Коновалов надеется, что реконструкция «Машиностроителя» вернет псковичей на трибуны 29.01.2021, 21:380 Прокуратура обязала лишить водительских прав двух гдовичей, страдающих олигофренией 29.01.2021, 21:240 В «Семейной приемной» помогли жителям Овсища добиться горячей воды 29.01.2021, 21:120 Неработающий светофор на перекрестке Рижского и Юбилейной починят к утру субботы
29.01.2021, 21:030 В Псковской области есть несколько десятков эскроу-счетов 29.01.2021, 20:540 Большая часть сделок по льготной ипотеке зарегистрирована в Пскове и Великих Луках 29.01.2021, 20:490 В Пыталовском районе прошла серия встреч «ЗОЖ открывает мир возможностей» 29.01.2021, 20:460 Житель Гдовского района осужден за хранение пороха в бане
29.01.2021, 20:320 Десять человек погибли при столкновении микроавтобуса и фуры под Самарой 29.01.2021, 20:241 Псковский учитель награжден за прорыв в области дистанционного образования 29.01.2021, 20:122 Александр Коновалов рассказал, за что можно и нужно долго благодарить Алексея Севастьянова 29.01.2021, 20:013 «Акценты» Донецкого: Эхо протестов, «СР+» и соцсети без мата
29.01.2021, 19:480 Кражи наушников и телефона раскрыты в Псковском районе 29.01.2021, 19:400 В Печорах проводят конкурс на лучший эскизный проект пристройки к гимназии 29.01.2021, 19:365 Президент США призвал освободить Навального 29.01.2021, 19:330 Губернатора просят обустроить тротуары на улице Шоссейной
29.01.2021, 19:262 18 новых многоэтажек построят в Пскове и Завеличенской волости в 2021 году 29.01.2021, 19:161 В псковских маршрутках подорожает проезд 29.01.2021, 19:138 В Пскове осудили 3-х организаторов и 18 участников несанкционированного митинга 29.01.2021, 19:003 Псковичам объяснили спил деревьев и кустарников у детского сада на Юбилейной
29.01.2021, 18:501 10,5 тысяч человек официально занимаются футболом в Псковской области 29.01.2021, 18:420 Пять автомобилей столкнулись в Псковском районе. ФОТО 29.01.2021, 18:350 Отрекись от лайка 29.01.2021, 18:200 В двух районах Псковской области отметили годовщину освобождения от фашистов
29.01.2021, 18:144 Избран председатель Общественного совета при избиркоме Псковской области 29.01.2021, 18:061 Полтысячи псковичей попросили признать себя банкротами в прошлом году 29.01.2021, 17:550 Прокуратура выявила нарушения в организации питания учеников Лядской школы 29.01.2021, 17:480 Свыше 4500 дел рассмотрел Арбитражный суд Псковской области в 2020 году
29.01.2021, 17:410 Российские школьники попытались продать одноклассника 29.01.2021, 17:350 Бюджет Великих Лук на 2021 год увеличен на 155 млн рублей 29.01.2021, 17:291 Площадь Победы в Пскове преобразится за счет нацпроекта в 2021 году 29.01.2021, 17:230 Дновец украл плюшевую игрушку и угодил в колонию строгого режима
29.01.2021, 17:172 Борис Елкин рассказал о массовом сходе автобусов с маршрутов 29.01.2021, 17:103 Экономическая перепись малого бизнеса началась в Псковской области 29.01.2021, 17:040 Александр Коновалов о псковском футболе: Пациент находится в палате интенсивной терапии 29.01.2021, 17:020 «Я тебя убью!»: дновец угрожал супруге доской и лишился свободы
29.01.2021, 16:550 Кто должен устанавливать и ремонтировать счетчики на электричество, разъяснили псковичам 29.01.2021, 16:520 Сантехника, краски, двери и системы вентиляции от производителя: новые скидки «Стройбазы на Алмазной» 29.01.2021, 16:420 Налипание мокрого снега на провода сохранится на юге Псковской области 29.01.2021, 16:380 Почти 900 человек заразились коронавирусом в Псковской области за неделю
29.01.2021, 16:330 Границы кладбищ определят в Великолукском районе после прокурорской проверки 29.01.2021, 16:311 Большие скидки объявили в псковском MANGO 29.01.2021, 16:182 Почему «Госуслуги» не дают оплачивать налоги до начисления пени 29.01.2021, 16:133 Минздрав спрогнозировал перелом в борьбе с коронавирусом
29.01.2021, 16:043 «Машиностроитель» позволит спортсменам доводить себя до умопомрачения — Александр Коновалов 29.01.2021, 16:003 Тиму Белорусских задержали с двумя килограммами гашиша 29.01.2021, 15:530 Облздрав подтвердил случаи заболевания коронавирусом среди студентов-медиков 29.01.2021, 15:453 В Пскове два дня не будут работать светофоры на перекрестке Юбилейная - Рижский проспект
29.01.2021, 15:420 Первые победы в творческих конкурсах одержали юные жители Псковской области 29.01.2021, 15:340 «Дэу Матиз» съехал в кювет в Дновском районе 29.01.2021, 15:240 Псковичам рассказали об особенностях сервиса «Таможенная проверка» 29.01.2021, 15:180 «Подстрочник» с Александром Коноваловым. ВИДЕО
29.01.2021, 15:174 Стоимость жилья в Псковской области поднялась на 10% из-за льготной ипотеки 29.01.2021, 15:150 Кража иконы и распятий обернулась для жителя Дедовичей тюрьмой 29.01.2021, 15:100 Температура ниже нормы ожидается в Псковской области в феврале 29.01.2021, 15:032 Жизнь большой семьи: приход псковского храма святых Жен Мироносиц
29.01.2021, 14:520 Александр Коновалов о ФК «Псков»: Нам удалось создать прозрачный клуб 29.01.2021, 14:450 Сантехника и мебель для ванных комнат в Пскове: как получить скидку 5% и бесплатную доставку 29.01.2021, 14:420 В «Михайловском» объявили программу Дня памяти Пушкина 29.01.2021, 14:340 Жителя Псковской области отправили в тюрьму за госизмену
29.01.2021, 14:210 Tele2 и vivo будут сотрудничать напрямую 29.01.2021, 14:206 С 1 сентября в российских школах введут обязательный урок по футболу 29.01.2021, 14:1112 Бульдозером по Выбутам? Уж я бы там… уж мы бы там… 29.01.2021, 14:100 Более 18 млн рублей выплатили за год правопреемникам пенсионеров в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.