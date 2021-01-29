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Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове

Амбулаторно-поликлиническое отделение планируют сделать на базе детской инфекционной больницы в Пскове. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ходе посещения властями региона детского корпуса областной инфекционной больницы 29 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

«В планах на перспективу хотим организовать на базе детского инфекционного корпуса амбулаторно-поликлиническое приемное отделение для всех родителей с детьми, которые смогут в круглосуточном режиме обратиться сюда для диагностики, - отметила Марина Гаращенко. - Оборудование все передвижное, осмотрели пациента, выяснили, есть ли у ребенка патология или нет, требуется ли госпитализация или нет. Это очень удобно».

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Врач УЗИ Мария Отраднова также рассказала об идее создать мобильные выездные бригады, которые с переносным аппаратом УЗИ и с другим необходимым оборудованием смогут выезжать на дом к пациентам, в том числе к детям-инвалидам, для обследования. «И автомобили у нас есть, которые покупали по федеральной программе, они внутри как трансформеры – есть кушетка, так что в случае необходимости и пациента можно перевести. Мне кажется, за такими мобильными бригадами – будущее», - поддержала Марина Гаращенко.

Также медики продемонстрировали технические возможности детского корпуса инфекционной больницы. Телекоммуникационные технологии позволяют привлекать к лечению псковских пациентов специалистов из ведущих медицинских центров страны.

«Отсюда организуются консультации специалистов Военно-медицинской академии, - рассказала о возможностях телемедицины главный врач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. – Мы можем провести консультацию в срочном режиме экстренно, буквально в течение нескольких часов, а есть плановая возможность, когда за сутки подается заявка и все данные обследования пациента».

«Почему именно Военно-медицинская академия?» - поинтересовался председатель областного Собрания Александр Котов. По словам губернатора Михаила Ведерникова, возможности для взаимодействия есть и с другими клиниками, но первое соглашение о сотрудничестве было заключено с Военно-медицинской академией. «У них огромный опыт и не только в лечении ковида. Телемедицина – очень востребованный формат», - добавил глава региона.

Первый вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов заметил, что псковские пациенты, получив возможность сравнивать, зачастую говорят, что в Пскове им нравится больше. «Наверное, стены роднее, - пошутил парламентарий. – А вообще, здесь помимо условий и современного оборудования, аура какая-то не придуманная, потому что коллектив подбирается очень хороший».

«Это действительно так: у нас есть командный дух, и это главное», - согласилась с депутатом Анастасия Повторейко.

«Мы рассчитываем сделать в "инфекционке" образцово-показательное медицинское учреждение с новыми стандартами, и всех остальных под эти стандарты подтягивать», - напомнил Михаил Ведерников.

В палате для грудничков заместитель главного врача по педиатрии Елена Карзанова продемонстрировала гостям транспортный кювез для новорожденных пациентов. Он позволяет перевозить детей по улице, в машине скорой помощи, в нем устанавливается необходимый температурный и кислородный режим, при этом техника работает автономно, на аккумуляторе.

Еще одна гордость медучреждения – современный томограф. «Этот аппарат лучший из тех, что существуют в мировой практике», - дала оценку новому оборудованию председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. Во время исследования ребенка учитывается все вплоть до психологического состояния. Чтобы снять нервное напряжение маленького пациента, в томографе загораются разноцветные лампочки. Предусмотрен специальный режим для новорожденных детей.

Делясь впечатлением от осмотра детского корпуса инфекционной больницы, спикер регионального парламента Александр Котов отметил возможности, которые открываются для пациентов области. «Мы уже видели инфекционную больницу для взрослых пациентов, которую совсем недавно ввели в эксплуатацию, но мне кажется, что оборудование, которое установлено здесь, по своим возможностям и современности даже превосходит то, что нам показывали раньше, - поделился Александр Котов. - У меня сразу возникает мысль о том, что очень важно сейчас освоить все возможности, которые дает это оборудование: и диагностические, и лечебные, и лабораторные. Если этого добиться, то помощь пациентам, которые будут находиться на лечение в этой больнице, будет оказываться на самом высоком уровне. Больница полностью укомплектована врачебным персоналом и с 1 февраля готова работать в нормальном режиме и оказывать помощь маленьким пациентам».