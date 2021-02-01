Общество

Пожилым людям старше 70 лет разрешили прививаться вакциной «Спутник V»

Пожилым людям старше 70 лет разрешают прививаться вакциной «Спутник V». Об этом сообщили специалисты Псковской областной инфекционной больницы, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Фото: Вадим Боченков

«Могут ли граждане старше 70 прививаться "Спутником" или ждать вакцины полегче?» - поинтересовался подписчик. «Можно прививаться и вакциной "Спутник V". Показания расширены», - проконсультировали медики. Кроме того, врачи сообщили, что от вакцины нельзя заболеть коронавирусом.

Отвечая на вопрос о том, может ли переболевший человек быть носителем коронавируса, инфекционисты рассказали, что при контрольном отрицательном мазке на COVID-19 и сроке заболевания 14 дней и более, вероятность быть вирусовыделителем низкая.