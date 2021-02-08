Общество

Псковский губернатор почтил память Виктора Степанова на кладбище в Порхове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Порховский район почтил память экс-главы муниципалитета Виктора Степанова, который скончался в декабре 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и руководитель района Ольга Иванова посетили Ивановское кладбище.

Там они также возложили цветы к монументу, где покоятся 260 защитников Порховской земли и более 5 тысяч граждан, замученных фашистами во время оккупации.