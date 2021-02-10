Общество

Госдума поддержала законопроект о регулировании работы аптечных сетей

Госдума приняла в первом чтении поправки в законы об обращении лекарственных средств и об основах охраны здоровья граждан. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Законопроект устанавливает обязанность аптечных организаций обеспечить покупателей доступной информацией о наличии и минимальной цене лекарственных препаратов в рамках одного международного непатентованного наименования. А также вводится понятие «передвижной аптечный пункт».

«Это важное для граждан решение, - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. - В случае принятия закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата. Кроме того, закон разрешит деятельность передвижных аптечных пунктов. Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты».

«Эти меры позволят обеспечить доступность лекарств для граждан», - подчеркнул председатель Госдумы.

Порядок организации работы «аптек на колесах» определит правительство. Сделать это планируется к 1 июля 2021 года.

Законопроект содержит также ряд мер по ограничению монополизации фармацевтического рынка. В частности, предлагается ограничить возможность получения внереализационных доходов аптечными организациями и организациями оптовой торговли и устанавливать максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, общей практикой стало взимание аптечными сетями бонусов – от 30 до 60% от оборота лекарств за то, чтобы это лекарство просто попало в аптеку, за расположение на полочном пространстве, навязывание так называемых маркетинговых акций, взятие денег за обучение персонала по работе с данным лекарством.

«Таким образом, поборы, изъятие тех средств, которые отечественные производители лекарств могли бы потратить на разработку новых лекарственных препаратов, внедрение новых технологий, удешевление уже имеющихся лекарств», – отметил парламентарий.

Кроме того, указал он, аптечные сети расположили свои предприятия неравномерно. «У нас есть улицы в крупных городах, состоящие из аптек, а есть удаленные населенные пункты, где нет ни одной аптеки, поскольку с точки зрения владельцев сетей, устанавливать там аптечные пункты не представляется рентабельным. В связи с этим мы и предложили наши серьезные ограничительные меры, целью которых является обеспечить доступность лекарств, в первую очередь доступность новых отечественных препаратов, ограничить рост цен», – сообщил Андрей Исаев.

Продавать лекарства должны профессионалы, уверен он. Поэтому законопроект предлагает ввести реестр аптечных работников, фармацевтов и провизоров. По словам Андрея Исаева, торговля лекарствами – это «фактически оказание социально значимых медицинских услуг».