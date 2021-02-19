Общество

Отделение почтовой связи возобновило работу в себежском поселке Сосновый Бор

Отделение почтовой связи 182277 возобновило работу в поселке Сосновый Бор Себежского района (улица Солнечная, 10). Услугами отделения пользуются более 1,5 тысяч человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области.

В открытии участвовали глава Себежского района Леонид Курсенков, глава сельского поселения Василий Зинев, директор управления федеральной почтовой связи Псковской области Евгений Каратушин и его заместитель Любовь Рыбакова.

Маломобильным клиентам теперь удобно входить в отделение почтовой связи благодаря пандусу с поручнями. Площадь отделения составляет более 60 кв. м. Клиентов обслуживают в двух операционных окнах. В отделении работает начальник почтового отделения, оператор и почтальон. Техническое оснащение и оборудование теперь отвечает всем современным требованиям федерального почтового оператора.

В помещении появились стеллажи адресного хранения. Их разместили за спинами операторов, это позволяет в несколько раз уменьшить время выдачи почтового отправления. Клиентам отремонтированного отделения доступен весь перечень почтовых услуг: здесь можно получать и отправлять письма, посылки, бандероли, отправления первого класса, отправления ЕМS, подписаться на печатные издания, произвести экспресс-перевод денежных средств, приобрести страховку, оплатить коммунальные платежи, налоги и штрафы.

«Отделением почтовой связи Сосновый Бор пользуются не только жители поселка, но еще и восемь организаций. Мы постоянно получаем обратную связь от местных органов власти и постарались учесть все пожелания при проведении ремонтных работ. Важно отметить, что ремонт осуществлен благодаря налоговой льготе предоставленной региональным законом администрации области», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

В почтовом отделении также установлены стеллажи для розничных продаж с открытой выкладкой товаров. Все товары находятся в свободном доступе. Принцип самообслуживания позволяет разгрузить операторов, время обслуживания одного клиента значительно сократилось. В ассортименте представлены товары народного потребления, косметика, сувенирная и брендированная продукция, а также свежая печатная пресса, журналы и книги.

Режим работы отделения связи 182277:

• Понедельник - суббота с 8.00 до 17.00, перерыв: 12.00-13.00.

• Вторник, воскресенье - выходные дни.