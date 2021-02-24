Общество

Порядок получения льгот по транспортному налогу без заявлений проработают в Псковской области

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Борис Полозов озвучил состав рабочей группы для проработки вопросов реализации применения беззаявительного порядка предоставления налогоплательщикам – физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу. Об этом с заседания комитета передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2020 году администрация Псковской области подготовила такой законопроект, он внесен, - отметил Борис Полозов. - Но вообще многие вещи далеко не тривиальны и требуют всестороннего обсуждения с участием депутатского корпуса, администрации области, налоговой инспекции».

Председатель комитета уточнил, что рабочая группа пройдется по каждому пункту налоговых льгот и обсудит, каким образом можно обеспечить так называемый беззаявительный порядок предоставления налоговой льготы и возможно ли это во всех случаях.

Так, в состав рабочей группы, которая будет действовать на базе бюджетного комитета, вошли представители депутатского корпуса: Борис Полозов, Наталья Тудакова, Марина Борисенкова, Анатолий Тиханов, Сергей Быков, Дмитрий Михайлов. Также в состав рабочей группы включат представителей налоговой службы, администрации области, комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики, комитета по социальной защите, комитета по транспорту и дорожному хозяйству, Счетной палаты.

Кроме того, на заседания рабочей группы будут приглашать военный комиссариат.