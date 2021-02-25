Общество

Новый состав Общественной палаты формируют в Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания согласовали проведение отбора кандидатов для избрания членами Общественной палаты региона на 2021-2024 годы. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нам требуется провести конкурс», - отметил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников.

Напомним, что не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественной палаты Псковской области действующего состава Собрание депутатов размещает информацию о начале процедуры формирования ее нового состава на своем официальном сайте.

Первое пленарное заседание нынешнего состава Общественной палаты области состоялось 7 июня 2018 года - срок полномочий истекает 7 июня 2021 года.

Напомним, 12 членов Общественной палаты Псковской области утверждаются Псковским областным Собранием депутатов по представлению зарегистрированных на территории региона некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений.

Кроме того, депутаты дали старт отбору кандидатов на назначение представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области.