Общество

Число получателей электронных заказных писем Почты России увеличилось почти в 2 раза

Число клиентов-получателей сервиса электронных заказных писем (ЭЗП) Почты России в прошлом году выросло на 76%. В 2019 году их было 3,4 млн человек, по итогам прошло года — 6 млн. Количество юридических лиц, использующих услугу получения писем, увеличилось с 3 до 17 тысяч. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Также в минувшем году в 15 раз выросло число отправителей электронных заказных писем: оно достигло 1300 организаций и ведомств, среди которых региональные управления ГИБДД, ФССП, суды и другие. Всего за прошлый год они отправили 131 млн ЭЗП, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

В Псковской области к услуге электронных заказных писем подключилось семь организаций и ведомств: УФАС России по Псковской области, Псковавтодор, комитет по транспорту и дорожному хозяйству, ПАО «Вымпелком», Газпром межрегионгаз Псков, Экопром, Управление федеральной службы судебных приставов.

Электронные заказные письма – это способ передачи юридически значимых писем от частных лиц, государственных органов и организаций в цифровом виде. Получить такие письма можно в 82 регионах России, а отправка доступна по всей стране.

Подключить сервис можно на сайте, в мобильном приложении Почты России, на портале «Госуслуг», в мобильных приложениях «ВТБ Онлайн» и «СберБанк онлайн». Отправить ЭЗП можно через сайт и мобильное приложение Почты России.

«Постепенный переход на безбумажные коммуникации между государством, гражданами и организациями — тренд последних нескольких лет. Электронные заказные письма позволяют сохранить юридическую значимость переписки и сэкономить время, - отметил заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу Анатолий Кириенко. - Прошлый год особенно сильно показал, насколько востребованы ЭЗП. По итогам 2020 года число пользователей сервиса значительно выросло».