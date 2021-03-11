Общество

Псковские работодатели должны отчитаться в Пенсионный фонд до 15 марта

Более 10 700 работодателей Псковской области должны отчитаться о своих работниках в Пенсионный фонд до 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

«Ежемесячная отчетность по форме СЗВ-М за февраль должна быть представлена не позднее 15 марта, в том числе с исправлением ошибок, выявленных при первичном представлении», - напоминает отделение ПФР по Псковской области.

Вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений, ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР. Отчетность необходимо сдавать за всех работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. Кроме того, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен гражданско-правовой договор.

Если за отчетный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М, составила 25 человек и более, то отчетность необходимо представлять в электронном виде.

На сайте Пенсионного фонда РФ размещены программы для подготовки и проверки отчетности, которые облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов.

«Отчетность по форме СЗВ-М была введена для того, чтобы определить, осуществляет ли пенсионер трудовую деятельность. То есть теперь по результатам ежемесячной отчетности специалисты Пенсионного фонда фиксируют, что человек прекратил трудовую деятельность, и ему автоматически производится индексация пенсии. Поэтому очень важно, чтобы работодатели относились к этой работе ответственно, понимая всю ее социальную значимость и важность», - подчеркнули в региональном отделении ПФР.

За нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности предусмотрены штрафы. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в судебном порядке с учетом судебных издержек.

В текущем году в Псковской области Пенсионный фонд ежемесячно принимает отчетность более чем от 10 762 страхователей.

По всем вопросам специалисты регионального отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР : 8-800-600 0176, а также в группе «ВКонтакте».