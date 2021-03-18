Общество

В великолукской психбольнице сократилось число пациентов

Тенденция к снижению количества случаев госпитализации больных наблюдалась в Псковской областной психиатрической больнице №2 (деревня Суханово Великолукского района) с марта 2020 года. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Так, за I квартал 2020 года были госпитализированы 502 пациента, за II квартал – 253, за III квартал – 373, за IV квартал – 261. «Всего за 2020 год в медицинскую организацию было госпитализировано на 29,4% меньше пациентов, чем в 2019 году и было запланировано на 2020 год», - отметила Марина Гаращенко.

Она рассказала, что в прошлом году в учреждении сократили размеры стимулирующих выплат в связи «с неисполнением доведенных учреждению объемов медицинской помощи, в том числе по причине функционирования учреждения в условиях пандемии COVID-19».

По итогам 2020 года в марте 2021 года медперсоналу начислили стимулирующие выплаты (премии).