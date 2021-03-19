Общество

Госархив Псковской области опубликовал список дружин ополчения времен Крымской войны

Государственный архив Псковской области в продолжение темы воссоединения Крыма с Россией опубликовал документы о формировании дружин ополчения по время Крымской войны. Документы опубликованы 19 марта в группе архива В Контакте.

В 1853 г. Российская империя оказалась втянута в Восточную (Крымскую) войну. Несмотря на то, что боевые действия разворачивались далеко от границ Псковской губернии, жители жертвовали деньги на воинские надобности, собирали пожертвования в пользу раненных и семей моряков. 3 августа 1855 г. в Псковской губернии начался сбор государственного ополчения.

Всего в губернии были сформированы шесть дружин: Псковская № 193, Островская № 194, Опочецкая № 195, Великолукская № 196, Холмская № 197, Порховская № 198, в которые было зачислено около 6800 ратников.

Начальником ополчения был назначен князь М.А. Дондуков-Корсаков.

Дружины псковского ополчения должны были выступить в поход против неприятеля в 1856 г., однако в боевых действиях принять участия не успели. 19 марта 1856 г. император Александр II издал манифест о прекращении войны.

Архив разместил список офицеров государственного ополчения Псковской губернии. Он датирован 1856 годом.