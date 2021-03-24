Общество

Государственный архив Псковской области рассказал, как встречали весну в прошлые годы

Государственный архив Псковской области рассказал, как встречали весну в прошлые годы. Как сообщил архив на своей странице В Контакте, Великолукская трикотажная фабрика в первом полугодии 1965 года шила «мужские сорочки с короткими рукавами». В апреле того же года на Выставку достижений народного хозяйства СССР направили продукцию, запущенную в производство в 1964–1965 годах. Это «комбинация женская из вертелочного ацетатного полотна, верх и них комбинации отделан кружевным полотном фабрики им. Самойловой и капроном».

В ассортименте Великолукской швейно-трикотажной фабрики большую долю занимали: мужские сорочки и тенниски, женское нарядное шелковое белье, спортивные изделия из эластика. В архиве есть уникальный снимок 1968 года — оформление витрины. Можно не просто прочитать, как выглядели товары, но и рассмотреть их. Кстати, фабрика отгружала свои изделия в 240 городов Советского Союза, в районы Крайнего Севера и на экспорт.

Есть и еще один примечательный снимок - Великолукская швейно-трикотажная фабрика. Перекресток современного проспекта Ленина и улицы Некрасова. Весна - лето 1968 года. Обращают на себя внимание чистые улицы и легко одетые прохожие.